Двое мужчин с ножевыми ранениями доставлены в больницу после драки на юге столицы, сообщили в региональном ГУ МВД.
По предварительной информации, пострадавшие участвовали в ссоре трёх мужчин, передаёт АГН «
Подробности инцидента не сообщаются.
Как писал News.ru, неизвестный преступник напал на сотрудников ДПС в Грозном. Инцидент произошёл на улице Асланбека Шерипова напротив резиденции Рамзана Кадырова. Полицейские остановили автомобиль для проверки документов. В какой-то момент водитель неожиданно ударил одного из силовиков в грудь ножом. Всего ранения получили двое представителей ДПС.