https://static.news.ru/photo/8893b830-9d04-11e9-89a1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двое мужчин с ножевыми ранениями доставлены в больницу после драки на юге столицы, сообщили в региональном ГУ МВД.

По предварительной информации, пострадавшие участвовали в ссоре трёх мужчин, передаёт АГН « Москва ». Сначала госпитализирован был только один человек, а предполагаемые преступники попали в отделение полиции. Однако позже одного из них также привезли в медицинское учреждение.

Подробности инцидента не сообщаются.

Как писал News.ru, неизвестный преступник напал на сотрудников ДПС в Грозном. Инцидент произошёл на улице Асланбека Шерипова напротив резиденции Рамзана Кадырова. Полицейские остановили автомобиль для проверки документов. В какой-то момент водитель неожиданно ударил одного из силовиков в грудь ножом. Всего ранения получили двое представителей ДПС.