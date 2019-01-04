Москвич чуть не убил мать-пенсионерку манной кашей

https://news.ru/storage/news/ad0b373694f0b2e4d6269160eddeff9e/4be1003d-19f5-4de6-9f5a-60b5913d139d_850.jpg АГН «Москва»

Ссора с сыном закончилась для пенсионерки из Москвы госпитализацией. Мужчина чуть не убил свою мать горячей манной кашей в первый день нового года.

Наутро после праздника между женщиной и её сыном начался конфликт, во время которого он подошёл к ней сзади и облил только что приготовленной кашей.

В результате она получила термический ожог 2-й степени рук и левого предплечья. По факту случившегося проводится проверка, передаёт РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения позвонила в полицию и сообщила о бомбе в омском торгово-развлекательном комплексе. Около 4 тысяч человек были эвакуированы из здания после этого сообщения.