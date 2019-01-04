Москвич чуть не убил мать-пенсионерку манной кашей

Ссора с сыном закончилась для пенсионерки из Москвы госпитализацией. Мужчина чуть не убил свою мать горячей манной кашей в первый день нового года.
Наутро после праздника между женщиной и её сыном начался конфликт, во время которого он подошёл к ней сзади и облил только что приготовленной кашей.
В результате она получила термический ожог 2-й степени рук и левого предплечья. По факту случившегося проводится проверка, передаёт РЕН ТВ.
Ранее News.ru писал, что женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения позвонила в полицию и сообщила о бомбе в омском торгово-развлекательном комплексе. Около 4 тысяч человек были эвакуированы из здания после этого сообщения.