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Женщина выпала из окна во время вечеринки в Москве

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

25-летняя женщина выпала из окна квартиры на седьмом этаже одного из домов на севере Москвы. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

По предварительным данным, девушка приехала в гости к своим друзьям. Во время вечеринки знакомые потеряли погибшую из виду, сообщает РЕН ТВ.

В настоящее время проводится проверка.

Ранее News.ru писал, что 15-летняя дочь заместителя главы одного из отделов госкорпорации «Роснефть» погибла после конфликта с матерью. Причиной ссоры стал тот факт, что девочка вернулась домой нетрезвой.


#москва #происшествия #ПАДЕНИЕ
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