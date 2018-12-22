Обрушение стены произошло в жилом доме в Москве

https://news.ru/storage/news/4a2aee57b3df318251668817f7f4d4a9/d11aaf88-d5e8-4bcc-90c7-0590067e3112_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

В жилом доме в Москве, в районе Северное Тушино, произошёл инцидент с обрушением стены после хлопка, сообщают источники News.ru. Адрес места происшествия: улица Туристская, дом 31, корпус 1.

Очевидцы сообщают, что был слышен хлопок, потом произошло обрушение стены межквартирного холла и двух металлических дверей. По информации источников News.ru, речь не идёт о взрыве газа. Пострадавших, вероятно, нет. Во всяком случае, пока что обращений в медицинские службы, в том числе в скорую помощь, не поступало.

В пресс-службе столичного МВД не смогли пояснить, что произошло в этом доме. Криминальной составляющей в происшествии не усматривается. В МЧС отметили, что возгорания не было, никто не пострадал.

Ранее News.ru сообщал об обнаружении снаряда времён Великой Отечественной войны. Опасный предмет нашёлся на Рязанском проспекте.