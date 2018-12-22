Обрушение стены произошло в жилом доме в Москве

В жилом доме в Москве, в районе Северное Тушино, произошёл инцидент с обрушением стены после хлопка, сообщают источники News.ru. Адрес места происшествия: улица Туристская, дом 31, корпус 1.
Очевидцы сообщают, что был слышен хлопок, потом произошло обрушение стены межквартирного холла и двух металлических дверей. По информации источников News.ru, речь не идёт о взрыве газа. Пострадавших, вероятно, нет. Во всяком случае, пока что обращений в медицинские службы, в том числе в скорую помощь, не поступало.
В пресс-службе столичного МВД не смогли пояснить, что произошло в этом доме. Криминальной составляющей в происшествии не усматривается. В МЧС отметили, что возгорания не было, никто не пострадал.
Ранее News.ru сообщал об обнаружении снаряда времён Великой Отечественной войны. Опасный предмет нашёлся на Рязанском проспекте.