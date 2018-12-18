Сотрудница турагентства сбежала с деньгами фирмы

https://news.ru/storage/news/6b3d30d5ac218ec1a9150ac5d742d930/b9a25730-621b-40fd-9a18-e41d3c40d41f_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Полиция Москвы разыскивает сотрудницу столичного турагентства, которая украла из кассы организации полтора миллиона рублей и скрылась. Офис организации находится в бизнес-центре «Арбат» в Карманицком переулке.

С заявлением в полицию обратилось руководство фирмы, оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемую, сообщает Агентство «Москва».

По факту кражи заведено уголовное дело, сейчас полицейские устанавливают местонахождение укравшей крупную сумму сотрудницы фирмы.

Ранее News.ru сообщал, что на безработного москвича напали на юго-востоке столицы. Грабители перекрыли дорогу автомобилю BMW, за рулём которой находился мужчина, топором разбили стёкла и забрали сумку с 13 млн рублей.