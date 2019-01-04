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Школьница приехала на Кремлёвскую ёлку и умерла

Кирилл Зыков/«Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Школьница из Среднеуральска умерла в Москве при невыясненных пока обстоятельствах. Девочка приехала в столицу с родителями на Кремлёвскую ёлку.

Инцидент произошёл в ночь на 4 января в хостеле, где остановилась семья.

Вечером ребёнку стало плохо, около полуночи на вызов отправилась бригада скорой помощи. Уже к приезду медиков девочка впала в кому, а вскоре скончалась, сообщает «МК».

По одной из версий, к летальному исходу могла привести наследственная болезнь. По словам матери ребёнка, её дочь страдала синдромом Ли — генетическим заболеванием, которое влияет на развитие нервной системы.

Девочке было 12 лет.

Ранее, как сообщал News.ru, в Санкт-Петербурге ушла из жизни старшеклассница. На уроке физкультуры она выполняла нормативы ГТО, после чего почувствовала себя плохо и вскоре впала в кому почти на месяц.


#москва #смерть #дети #школьники
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