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Пожар на улице Врубеля ликвидирован

Булкин Сергей/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Пожар на улице Врубеля, ставший причиной эвакуации гражданских автомобилей, ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили News.ru источники.

Возгорание произошло, по уточнённым данным, по адресу: дом 13А, строение 6. В этом здании находится шиномонтаж.

Площадь пожара составила сто квадратных метров. Загорелась кровля здания.

«Мобильная измерительная лаборатория произвела замеры в районе пожара, превышений ПДК не обнаружено», — сообщили в МЧС.

Ранее News.ru сообщал, что в иркутских торгово-развлекательных центрах нашли нарушения требований пожарной безопасности. В числе нарушений — заблокированные двери и загромождённые пути эвакуации.


#москва #пожар #ликвидация
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