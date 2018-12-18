Пожар на улице Врубеля ликвидирован

https://news.ru/storage/news/bb07f3c75c7eb589438fa21d64ad1f07/59cdc1b3-b1e7-4dc6-a7cd-5560b8a114ec_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Пожар на улице Врубеля, ставший причиной эвакуации гражданских автомобилей, ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили News.ru источники.

Возгорание произошло, по уточнённым данным, по адресу: дом 13А, строение 6. В этом здании находится шиномонтаж.

Площадь пожара составила сто квадратных метров. Загорелась кровля здания.

«Мобильная измерительная лаборатория произвела замеры в районе пожара, превышений ПДК не обнаружено», — сообщили в МЧС.

Ранее News.ru сообщал, что в иркутских торгово-развлекательных центрах нашли нарушения требований пожарной безопасности. В числе нарушений — заблокированные двери и загромождённые пути эвакуации.