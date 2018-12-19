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Подросток атаковал полицейского перцовым баллончиком

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Подросток распылил газ из перцового баллончика в лицо полицейскому за замечание не курить в общественном месте в Москве. Происшествие случилось на территории Пресненского района, пострадавшим оказался инспектор ПДН.

Полицейский представился молодому человеку и попросил прекратить курить, на что молодой человек отреагировал агрессивно. После этого страж порядка обратился в травмпункт, сообщает РИА Новости.

Информации о задержании несовершеннолетнего нет, по факту инцидента проводится проверка.

Ранее News.ru писал, что 11-классника Максима Неверова из города Бийска Алтайского края хотят обвинить по статье об оскорблении представителя власти из-за Stories в Instagram. 16-летний активист «Протестного Бийска» снял на видео, как правоохранитель отказывается уступать место бабушке.


#москва #подростки
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