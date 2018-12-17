Москва опять начала задыхаться от сероводорода

https://news.ru/storage/news/3b6ec19cc40134c323055e28b4f46206/eec32441-393b-4858-adae-b47c260a1e7e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Жители юго-восточного направления Москвы и Подмосковья вновь начали жаловаться на неприятный запах в воздухе. Причиной стал выброс сероводорода.

Самые сильные отклонения зафиксированы в районе Новокосино, там предельно допустимая концентрация газа превысила норму в пять раз. Отклонение больше чем в 2,5 раза зарегистрировала автоматическая станция в Кожухово. В Вешняках этот показатель превысил допустимые значения вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Мосэкомониторинга». В природоохранном учреждении отметили, что превышение ПДК по сероводороду менее 18-кратного не несёт опасности для здоровья.

Как ранее писал News.ru, согласно исследованию «Зелёного патруля» Московская область заняла 82-е место в экологическом рейтинге регионов России.