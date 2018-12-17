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Москва опять начала задыхаться от сероводорода

Сергей Булкин/News.ru

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Жители юго-восточного направления Москвы и Подмосковья вновь начали жаловаться на неприятный запах в воздухе. Причиной стал выброс сероводорода.

Самые сильные отклонения зафиксированы в районе Новокосино, там предельно допустимая концентрация газа превысила норму в пять раз. Отклонение больше чем в 2,5 раза зарегистрировала автоматическая станция в Кожухово. В Вешняках этот показатель превысил допустимые значения вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на данные «Мосэкомониторинга». В природоохранном учреждении отметили, что превышение ПДК по сероводороду менее 18-кратного не несёт опасности для здоровья.

Как ранее писал News.ru, согласно исследованию «Зелёного патруля» Московская область заняла 82-е место в экологическом рейтинге регионов России. 


#москва #ВЫБРОС #сероводород
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