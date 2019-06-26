https://static.news.ru/photo/eba19aec-453d-11e9-bbe6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов подозревают Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений прохожих с целью ограбления в центре Москвы, в преступлениях против половой неприкосновенности двух несовершеннолетних.

Следствию предстоит проверить имеющуюся информацию о возможном совершении 26-летним мужчиной преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних, — говорится на сайте СК РФ по Москве.

«Серийный отравитель» объявился в Москве в начале июня. Он промышлял в центре города, в том числе на Хохловской площади и на Чистых прудах. 26-летний житель Кабардино-Балкарии знакомился с подвыпившими прохожими и угощал их напитком. Позже экспертиза установила, что в него были подмешаны феназепам и клозапин. От его действий пострадало по меньшей мере 11 человек, многие из них попали в реанимацию.

Как писал News.ru, в результате действий серийного отравителя в Москве пострадало более десяти человек. Следствие переквалифицировало его действия со статьи «Кража» на статью «Разбой».