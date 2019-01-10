Московское метро подготовилось к ЧП в Тушинском тоннеле

https://news.ru/storage/news/bb9ab7f53ea3a4943a4896c72aabae22/ae8c30e2-09d6-4c9c-a472-5773d098eff3_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Московский метрополитен подготовился к увеличению пассажиропотока в связи с затоплением Тушинского тоннеля. В настоящее время метро работает в штатном режиме.

«Инфраструктура и персонал готовы к работе в час пик. Безопасность пассажиров — приоритет работы Московского метрополитена», — передаёт сообщение пресс-службы метрополитена «Москва 24».

Проходящий под каналом имени Москвы тоннель Волоколамского шоссе 10 января был перекрыт для движения в сторону области.

Как ранее писал News.ru, в столичной мэрии рассказали о возможных причинах затопления тоннеля в районе Тушино. Вода на проезжей части оказалась из-за прорыва дамбы. Заммэра Москвы Пётр Бирюков не исключил, что были допущены нарушения при строительстве в 2003 году.