Московское метро подготовилось к ЧП в Тушинском тоннеле

Московский метрополитен подготовился к увеличению пассажиропотока в связи с затоплением Тушинского тоннеля. В настоящее время метро работает в штатном режиме.
«Инфраструктура и персонал готовы к работе в час пик. Безопасность пассажиров — приоритет работы Московского метрополитена», — передаёт сообщение пресс-службы метрополитена «Москва 24».
Проходящий под каналом имени Москвы тоннель Волоколамского шоссе 10 января был перекрыт для движения в сторону области.
Как ранее писал News.ru, в столичной мэрии рассказали о возможных причинах затопления тоннеля в районе Тушино. Вода на проезжей части оказалась из-за прорыва дамбы. Заммэра Москвы Пётр Бирюков не исключил, что были допущены нарушения при строительстве в 2003 году.