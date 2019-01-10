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Московское метро подготовилось к ЧП в Тушинском тоннеле

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Московский метрополитен подготовился к увеличению пассажиропотока в связи с затоплением Тушинского тоннеля. В настоящее время метро работает в штатном режиме.

«Инфраструктура и персонал готовы к работе в час пик. Безопасность пассажиров — приоритет работы Московского метрополитена», — передаёт сообщение пресс-службы метрополитена «Москва 24».

Проходящий под каналом имени Москвы тоннель Волоколамского шоссе 10 января был перекрыт для движения в сторону области.

Как ранее писал News.ru, в столичной мэрии рассказали о возможных причинах затопления тоннеля в районе Тушино. Вода на проезжей части оказалась из-за прорыва дамбы. Заммэра Москвы Пётр Бирюков не исключил, что были допущены нарушения при строительстве в 2003 году.


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