https://static.news.ru/photo/d000df46-9c4a-11e9-b452-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Одна из больниц Москвы сообщила о поступлении в медицинское учреждение мужчины с признаками отравления неустановленным веществом. Пострадавший также заявил о пропаже банковской карты, с которой оказались списаны 16 тысяч рублей.

Инцидент случился после поездки мужчины в такси, сообщает ТАСС .

Пострадавший уточнил, что после отдыха в ресторане на Пятницкой улице, он сел в машину такси, припаркованную у заведения. В дороге водитель предложил ему попить воды. После этого мужчине стало плохо. Такси остановилось, он вышел из салона и пешком добрался до дома. Там и обнаружил пропажу карты.

Возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Полиция ищет злоумышленника.

Ранее News.ru сообщал, что обязать агрегаторы такси при заказе услуг сообщать пассажирам о судимости водителей предложили в Госдуме. Помимо этого, там считают необходимым запретить нанимать таксистами тех, кто ранее совершал преступления против половой неприкосновенности. О подготовке таких инициатив сообщил депутат Виталий Пашин. Политик уточнил, что предложения будут оформлены в отдельную законодательную инициативу.