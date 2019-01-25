Московский школьник чуть не сгорел заживо

https://news.ru/storage/news/785efdc8e30b75020650fbbedbb0655f/3288a2c3-dcb3-41db-908a-666cfdc5b3d7_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Подросток, получивший ожоги 98% тела, находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Склифосовского на аппарате искусственной вентиляции легких.

«Он находится в ожоговой реанимации, состояние тяжёлое», — заявили АГН «Москва» в справочной медучреждения.

Как сообщили в Следственном комитете Москвы, 15-летний подросток получил ожоги, находясь вместе с двумя друзьями в подъезде жилого дома по улице Берзарина. На месте происшествия следователи нашли пустую канистру с запахом керосина. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее News.ru писал, что жительница индонезийской провинции Восточная Ява заживо сожгла своего мужа. Перед этим супружеская пара серьёзно поругалась. Причиной ссоры стало то, что мужчина не захотел назвать благоверной пин-код от своего телефона. В пылу потасовки женщина схватила стоявшую неподалёку канистру с бензином и вылила её содержимое на мужа. Зажигалка тоже оказалась под рукой, и уже через мгновение мужчина превратился в горящий факел.