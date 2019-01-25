USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,288 $   Brent60.98 $ Bitcoin3,554.46 $
МОСКВА-15°C17:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Московский школьник чуть не сгорел заживо

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Подросток, получивший ожоги 98% тела, находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Склифосовского на аппарате искусственной вентиляции легких.

«Он находится в ожоговой реанимации, состояние тяжёлое», — заявили АГН «Москва» в справочной медучреждения.

Как сообщили в Следственном комитете Москвы, 15-летний подросток получил ожоги, находясь вместе с двумя друзьями в подъезде жилого дома по улице Берзарина. На месте происшествия следователи нашли пустую канистру с запахом керосина. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее News.ru писал, что жительница индонезийской провинции Восточная Ява заживо сожгла своего мужа. Перед этим супружеская пара серьёзно поругалась. Причиной ссоры стало то, что мужчина не захотел назвать благоверной пин-код от своего телефона. В пылу потасовки женщина схватила стоявшую неподалёку канистру с бензином и вылила её содержимое на мужа. Зажигалка тоже оказалась под рукой, и уже через мгновение мужчина превратился в горящий факел.


#москва #школьник
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
общество 11:05, 25 января 2019
Кузбасские школьники сравнили столовскую еду с собачьей
в мире 18:06, 24 января 2019
Школьники на Украине пострадали от газового баллончика
общество 18:52, 23 января 2019
Прокуратура проверит данные о голодных обмороках школьников
Лента новостей
в мире 17:02
В США предупредили о «смертоносной угрозе» Ту-22М3
общество 16:54
Мужчины в России умирают чаще женщин
в мире 16:52
Крокодилы вмёрзли в лёд в США
спорт 16:46
Степанова и Букин отреагировали на личный рекорд сезона
общество 16:42
Пашинян и Исаев создадут дискуссионный клуб
Другие новости
происшествия 16:17
Задержан устроивший стрельбу у школы в Абалаково подросток
происшествия 15:06
Валуев высказался о нападении украинцев на Скабееву в ПАСЕ
происшествия 13:57
Красноярский стрелок часто конфликтовал с одноклассниками
Об этом рассказала его знакомая
происшествия 13:52
Мошенник в Череповце избил приставов за списание со счёта
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top