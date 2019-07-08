https://static.news.ru/photo/1302e004-a15b-11e9-981b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Martin Black/Impact Photos/Global Look Press

На востоке Москвы подросток получил ожоги. По предварительным данным, он с друзьями играл в каскадёров и поджёг себя.

В районе Косино-Ухтомский трое подростков 12–13 лет играли в каскадёров, обливая друг друга горючей жидкостью и поджигая. По предварительным данным, один из них получил ожоги, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как писал News.ru, сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который угрожал поджечь себя у здания Минстроя. Облившись бензином, он заявил, что совершит акт самосожжения, если к нему не выйдет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. Он сообщил, что при постройке дома его обманули.