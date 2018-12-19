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Московская полиция ищет потерявшего меч потрошителя

Сергей Булкин/News.ru

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Странное преступление произошло на юго-востоке Москвы. Неизвестный заявился в квартиру безработного мужчины с мечом, ранил его и скрылся. По крайней мере, такова версия пострадавшего.

Об инциденте в 4-м Вешняковском проезде он сообщил в полицию в ночь на 18 декабря, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Вместе со стражами правопорядка на вызов приехали и медики. У мужчины диагностировали проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. Его отправили в больницу, где выяснилось, что внутренние органы пострадавшего не задеты, а жизнь его вне опасности.

Пока что в этой истории больше вопросов, чем ответов. Непонятно, кем был незнакомец, почему он решил заявиться к безработному мужчине с боевым мечом, откуда у него вообще столь неординарное оружие, что стало причиной агрессии, а главное — почему после содеянного он, скрывшись в ночи, оставил меч на месте преступления вместе со своими отпечатками пальцев и окурком в придачу. То есть в процессе он успел ещё и покурить.

Столичная полиция возбудила уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Злоумышленника ищут.

Ранее, как сообщал News.ru, московский суд постановил заключить под стражу мужчину, которого обвиняют в нападении на сотрудника полиции. Злоумышленник нанёс служителю порядка ножевой удар в область сердца.


#москва #оружие #нападения
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