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Около двух десятков придомовых территорий и 10 дорог, расположенных в низинах, подтоплены в Краснодаре. Причиной этого стали проливные дожди, которые обрушились на кубанскую столицу.

Уровень воды в этих местах составляет 10-20 сантиметров, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Несколькими часами ранее количество подтопленных участков города было вдвое меньше.

К ликвидации последствий привлечена водооткачивающая техника, в том числе пожарно-спасательные подразделения. Во всех населённых пунктах региона оперативные группы администраций ведут мониторинг обстановки.

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. По данным метеорологов, погода не улучшится. Возможен сильный дождь, ливень с грозой, местами — град. Осадки будут сопровождаться шквалистым усилением ветра с порывами до 20 метров в секунду.

Оперативные службы приведены в повышенный режим готовности на случай подъёма уровня в реках, передаёт РИА Новости .

Подобные капризы погоды в регионе не редки. В конце июня в сочинском горном поселении Красная Поляна из-за обильных дождей сошёл сель, который нанёс серьёзный урон туристическим объектам, затопил канализационную станцию и оставил без электричества около шести тысяч жителей. Месяцем ранее в Мостовском районе Кубани в результате сильных дождей оказались подтоплены около 150 придомовых территорий. В обоих случаях местные власти вводили режим ЧС.

В середине июля, как писал News.ru, мощные ливни привели к подтоплению более сотни домов в Амурской области. Пострадали также несколько детских садов, школ и автодорог.

Однако наиболее разрушительным стало наводнение в Иркутской области, которое произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. От паводка пострадали более 38 тысяч местных жителей, около 650 из них были госпитализированы. Погибли 25 человек, судьба семерых до сих пор неизвестна.

Из почти 11 тысяч жилых домов 3,5 тысячи признаны непригодными для проживания. Повреждены 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, 22 автомобильных моста. На восстановление инфраструктуры потребуется 28 млрд рублей.