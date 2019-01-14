Мошенники обворовали организаторов «Дискотеки 80-х»

https://news.ru/storage/news/d3e52b719d516c1ed469365bd8b1ad5a/c965de7b-e5d0-4737-8ce4-a4b9447996e1_850.jpg Christian Ohde/face to face/Global Look Press

Мошенники украли со счёта компании, которая занимается организацией дискотеки «Авторадио» и концертами популярных российских звёзд, крупную сумму. Компания Silence Pro лишилась 2,4 млн рублей из-за нескольких ошибок банка.

Доверенность и платёжку на получение денег в финансовую организацию представил неизвестный. Сотрудник банка «Открытие» усомнился и на всякий случай позвонил по указанному в документах номеру телефона для верификации платежей. Его заверили, что всё верно, после чего со счёта компании были списаны деньги, сообщает телеканал «360».

По словам директора Silence Pro Михаила Капника, набранный сотрудником банка номер был телефоном главного бухгалтера компании, и в системе «Мегафона» каким-то образом была сделана переадресация на мошенников.

«Интересная деталь: в распечатке звонков нашего бухгалтера этого звонка от банка вообще нет, как и входящих звонков за этот день», — рассказал Капник.

Глава фирмы уже обратился в полицию, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что деньги «ушли» в Промсвязьбанк, служба безопасности которого держит ситуацию под контролем. И если будет быстро открыто уголовное дело и полиция арестует счёт, деньги вернутся законному владельцу.

Капник добавил, что платёжку, по которой провели перевод, он видел, и там стоит поддельная подпись. К тому же с компанией, куда ушли деньги, Silence Pro никогда не работала.

Ранее News.ru сообщал, что мошенники вымогают деньги у россиян, выдавая себя за представителей ПФР и Почта Банка. В частности, злоумышленники уверяют граждан, достигших 40-летнего возраста, что им положена компенсация в 5 тыс. рублей.