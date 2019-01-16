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Мошенники обули пенсионерку в дешёвые китайские тапки

Li Jianping/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Пенсионерка из Москвы купила дешёвые китайские тапочки за десять тысяч рублей. Она доверилась мошенницам, которые утверждали, что это — специальные медицинские приспособления для лечения ног от артрита, воспалений и варикоза.

Проверку по факту инцидента начало Следственное управление СК по городу Москве.

Там сообщили, что пожилой женщине 92 года. О произошедшем следователи узнали из социальных сетей, уточнили в ведомстве.

По данным «Выкса.Онлайн», пострадавшую зовут Анна Абанина, она ветеран Великой Отечественной войны. К ней домой приходили две девушки, которые, получив деньги, поспешили скрыться.

Ранее News.ru рассказывал, как московская пенсионерка перевела псевдоэкстрасенсам 2 млн рублей для снятия порчи с тяжелобольного мужа. Эти деньги она заняла у родственников и взяла в кредит под большие проценты. Когда женщина поняла, что её обманули, она попала в психиатрическую больницу с нервным срывом.


#москва #МОШЕННИКИ #мошенничество #пенсионеры
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