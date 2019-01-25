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Мошенник в Череповце избил приставов за списание тысячи

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Драка между осуждённым за многомиллионное мошенничество и судебными приставами произошла в Череповце. Поводом стало списание денег со счёта, сообщили News. ru в СК РФ.

57-летний мужчина избил судебных приставов в их служебном кабинете из-за того, что с его карты списали 1 тысячу рублей.

Как сообщили News.ru в СК РФ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ближайшее время ему предъявят обвинения. 

Ранее мужчину признали виновным в мошенничестве в сфере финансовых инвестиций. Суд обязал его выплатить обманутым клиентам 67 млн рублей.

News.ru сообщал о драке между режиссёром Константином Богомоловым и актёром Максимом Виторганом. Позже в сети появилось видео потасовки. 


#драка #череповец #приставы
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