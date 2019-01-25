Мошенник в Череповце избил приставов за списание тысячи

https://news.ru/storage/news/a667e5cf228bdf034de2a5d1d2a6a5cd/e9335c15-afef-4876-8f34-a873cd660203_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Драка между осуждённым за многомиллионное мошенничество и судебными приставами произошла в Череповце. Поводом стало списание денег со счёта, сообщили News. ru в СК РФ.

57-летний мужчина избил судебных приставов в их служебном кабинете из-за того, что с его карты списали 1 тысячу рублей.

Как сообщили News.ru в СК РФ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ближайшее время ему предъявят обвинения.

Ранее мужчину признали виновным в мошенничестве в сфере финансовых инвестиций. Суд обязал его выплатить обманутым клиентам 67 млн рублей.

News.ru сообщал о драке между режиссёром Константином Богомоловым и актёром Максимом Виторганом. Позже в сети появилось видео потасовки.