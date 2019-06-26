https://static.news.ru/photo/1178a15c-97e6-11e9-ac31-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полиция задержала в центре Москвы, на Зубовском бульваре, 25-летнего приезжего по подозрению в попытке хищения у банка 26 млн рублей. Злоумышленник представился гендиректором компании и с помощью фальшивых документов о сделке хотел, чтобы сотрудники кредитной организации перевели ему эту сумму.

Данная сделка вызвала подозрение у банковских сотрудников, и они поставили в известность руководителя организации, а он обратился в полицию. Злоумышленника задержали, — сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Юрий Титов.

Дело расследуется по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее News.ru писал о жительнице Иркутской области, которая познакомилась в Сети с мошенником. Он представился гражданином Бельгии, пообещал жениться на ней и сказал, что направил 55-летней женщине чемодан с несколькими миллионами евро. Однако, как добавил мужчина, на границе возникли трудности. Он попросил её перевести «налог» на денежные средства, ввозимые в Россию. В итоге та перечислила ему 1,6 млн рублей.