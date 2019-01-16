Пенсионерка стала жертвой лжесотрудников «Горгаза»

https://news.ru/storage/news/8e626eb896fd41e6a040453d50c5ba3a/977ea169-d484-46d4-b339-1911a7e7f106_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Представившиеся сотрудниками «Горгаза» люди мошенническим путём выманили у московской пенсионерки около семи тысяч рублей.

По её словам, неизвестные попросили деньги за установку прибора контроля загазованности. Позднее женщина заподозрила обман и позвонила на горячую линию «Мосгаза», где узнала, что по её адресу не проходило никаких проверок или установок приборов.

В пресс-службе ГУ МВД по городу отметили, что по данному факту проводится проверка, передаёт РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что правоохранители устанавливают местонахождение москвички, которая пропала после снятия денег в банке в центре столицы. О пропаже 38-летней женщины сообщил в МВД её сожитель, с которым она проживает около пяти лет и воспитывает двух детей.