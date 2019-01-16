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Пенсионерка стала жертвой лжесотрудников «Горгаза»

Сергей Булкин/News.ru

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Представившиеся сотрудниками «Горгаза» люди мошенническим путём выманили у московской пенсионерки около семи тысяч рублей.

По её словам, неизвестные попросили деньги за установку прибора контроля загазованности. Позднее женщина заподозрила обман и позвонила на горячую линию «Мосгаза», где узнала, что по её адресу не проходило никаких проверок или установок приборов.

В пресс-службе ГУ МВД по городу отметили, что по данному факту проводится проверка, передаёт РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что правоохранители устанавливают местонахождение москвички, которая пропала после снятия денег в банке в центре столицы. О пропаже 38-летней женщины сообщил в МВД её сожитель, с которым она проживает около пяти лет и воспитывает двух детей.


#москва #мошенничество #пенсионерка
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