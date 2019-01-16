Москвичка лишилась миллионов после помощи «сотрудника» банка

https://news.ru/storage/news/6d02b66ffda2dba7ad921941e86baf2d/aa675212-6867-4231-b1e0-59ef757e22c1_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Неизвестные похитили у жительницы Москвы 15 миллионов, представившись сотрудниками банка. Они заявили потерпевшей, что средства с её счетов были сняты.

Звонок от злоумышленников раздался 14 января. Они напугали женщину потерей накоплений и предложили «помочь» ей разобраться в ситуации, попросив при этом сообщить конфиденциальные данные.

Получив все коды, «сотрудник» банка перевёл крупную сумму на другой счёт. После этого потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По словам представителя управления МВД столицы, правоохранители зарегистрировали заявление и приступили к проверке, передаёт РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что представившиеся сотрудниками «Горгаза» люди мошенническим путём выманили у московской пенсионерки около семи тысяч рублей. По её словам, неизвестные попросили деньги за установку прибора контроля загазованности.