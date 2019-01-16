USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,289 $   Brent60.25 $ Bitcoin3,628.40 $
МОСКВА-7°C13:23
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Москвичка лишилась миллионов после помощи «сотрудника» банка

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Неизвестные похитили у жительницы Москвы 15 миллионов, представившись сотрудниками банка. Они заявили потерпевшей, что средства с её счетов были сняты.

Звонок от злоумышленников раздался 14 января. Они напугали женщину потерей накоплений и предложили «помочь» ей разобраться в ситуации, попросив при этом сообщить конфиденциальные данные.

Получив все коды, «сотрудник» банка перевёл крупную сумму на другой счёт. После этого потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По словам представителя управления МВД столицы, правоохранители зарегистрировали заявление и приступили к проверке, передаёт РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что представившиеся сотрудниками «Горгаза» люди мошенническим путём выманили у московской пенсионерки около семи тысяч рублей. По её словам, неизвестные попросили деньги за установку прибора контроля загазованности. 


#москва #банки #деньги #мошенничество #обман
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
экономика 15:04, 15 января 2019
В январе участились случаи кибермошенничества
культура 11:34, 11 января 2019
Певицу Арету Франклин обокрали перед смертью
общество 16:14, 31 декабря 2018
Иркутянин обокрал цыганскую семью
Лента новостей
в мире 13:22
Украинцы квасили капусту в украденных мусорных баках
общество 13:22
Суд приговорил экс-начальника колонии где сидел Дадин
спорт 13:18
«Челси» дважды разорится на футболисте «Зенита»
общество 13:18
Художницу из Петербурга обвинили в педофилии
общество 13:17
Депстрой Москвы: часть новых станций метро выйдет за МКАД
Другие новости
происшествия 13:16
Банда пытала и грабила сирот в Новосибирске
происшествия 13:02
Пострадавших при взрыве под Петербургом стало больше
происшествия 12:56
Уснувший в столичном ресторане бразилец лишился имущества
происшествия 12:29
Женщина насмерть забила свекровь за непослушание
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top