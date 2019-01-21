Моряки из Турции пропали во время ЧП в Керченском проливе

https://news.ru/storage/news/4cd97553954836f54117f22838879600/87649205-d83c-494f-bc26-c36bff6be06b_850.jpg РИА Новости

Во время взрыва на горящих кораблях «Канди» и «Маэстро» в Керченском проливе находились 16 граждан Турции и 15 граждан Индии.

Из них десять человек погибли, 14 спасены, о судьбе семерых моряков ничего до сих пор не известно, сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта Росморречфлот со ссылкой на турецкие власти.

По данным ведомства, пожар произошёл в нейтральных водах на нелегальной якорной стоянке, южнее мыса Опук. С судов сигналов бедствия не поступало, о пожаре сообщили экипажи соседних танкеров. Спасательная операция продолжается, в ней участвуют девять судов.

По предварительным данным, причиной пожара на танкерах со сжиженным газом стала перекачка топлива. В этот момент в Керченском проливе действовало штормовое предупреждение.

Как сообщал News.ru, в Керченском проливе южнее мыса Опук на якорной стоянке загорелись два судна «Канди» и «Маэстро» с флагом Танзании. На одном судне произошёл взрыв, и пламя перекинулось на соседний пришвартованный корабль. Как сообщил директор крымских морских портов Алексей Волков, пожар не повлиял на судоходство в Керченском проливе.