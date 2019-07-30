https://static.news.ru/photo/6272d2ea-92d1-11e9-a8c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Очевидцы опубликовали в сети видео, на котором запечатлён мужчина в тельняшке, устроивший дебош в автобусе. По предварительной информации, инцидент произошёл в Новокузнецке в День Военно-морского флота.

Моряк, который находился в состоянии алкогольного опьянения, судя по всему, вёл себя неприемлемо для общественного места, из-за чего женщина сделала ему замечание. Это привело нарушителя в ярость.

Сперва он набросился на спутника пассажирки, который не очень активно пытался вступиться за свою даму, а затем нанёс удар кулаком в лицо и самой женщине. Официального подтверждения принадлежности дебошира к ВМФ нет.

Ранее News.ru писал, что в Махачкале после побоев умерла четырёхлетняя девочка. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха ребёнка.