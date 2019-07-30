Очевидцы опубликовали в сети видео, на котором запечатлён мужчина в тельняшке, устроивший дебош в автобусе. По предварительной информации, инцидент произошёл в Новокузнецке в День Военно-морского флота.
Моряк, который находился в состоянии алкогольного опьянения, судя по всему, вёл себя неприемлемо для общественного места, из-за чего женщина сделала ему замечание. Это привело нарушителя в ярость.
Сперва он набросился на спутника пассажирки, который не очень активно пытался вступиться за свою даму, а затем нанёс удар кулаком в лицо и самой женщине. Официального подтверждения принадлежности дебошира к ВМФ нет.
Ранее News.ru писал, что в Махачкале после побоев умерла четырёхлетняя девочка. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха ребёнка.