Морозная ночь ожидается на месте ЧП в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/fa41bfa93933fddeef7c0250f5be39b6/e00c1a14-317a-4d4c-8c55-2168cabeaf57_850.jpg Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Мороз ожидается в новогоднюю ночь в Магнитогорске, где спасатели ищут людей под завалами жилого дома после обрушения подъезда из-за взрыва бытового газа. Сколько продлится поисково-спасательная операция, специалисты сказать затрудняются. По оптимистичным прогнозам, разбор завалов может быть завершён до конца суток.

Как сообщили в ситуационном центре Гидрометцентра России, ночью температура воздуха в городе может опуститься до -27 градусов.

«Сейчас там около 17 градусов мороза. Снегопада сегодня-завтра не будет. Ветер южный, 3−4 метра в секунду», — цитирует ТАСС представителя Росгидромета.

По словам губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, под завалами могут находиться порядка 50 человек.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел утром 31 декабря. Полностью обрушился один подъезд, с первого по десятый этаж. Повреждено 48 квартир, в которых проживали, по уточнённым данным, 120 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Основная версия трагедии — взрыв бытового газа на втором этаже здания. По разным данным, погибли три или четыре человека. Больше 10 человек пострадали. Известна судьба 52 человек, 16 эвакуировано, в том числе семь детей.

В Челябинской области введён режим ЧС. В ближайшее время в регионе может быть объявлен траур.