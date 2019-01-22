МО РФ назвало причину крушения бомбардировщика

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Минобороны России подтверждает крушение стратегического бомбардировщика. Военный самолёт ТУ-22М3 совершил жёсткую посадку в Мурманской области.

На борту находился экипаж из четырёх человек. Два члена экипажа погибли, двое пострадали, сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что авария произошла из-за попадания бомбардировщика в снежный заряд при выполнении планового полёта. Совершивший жёсткую посадку самолёт был без боекомплекта.

Ранее News.ru писал, что крушение произошло при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске.