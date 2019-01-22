МО РФ назвало причину крушения бомбардировщика

Минобороны России подтверждает крушение стратегического бомбардировщика. Военный самолёт ТУ-22М3 совершил жёсткую посадку в Мурманской области.
На борту находился экипаж из четырёх человек. Два члена экипажа погибли, двое пострадали, сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны добавили, что авария произошла из-за попадания бомбардировщика в снежный заряд при выполнении планового полёта. Совершивший жёсткую посадку самолёт был без боекомплекта.
Ранее News.ru писал, что крушение произошло при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске.