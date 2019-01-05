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Многодетная мать убила мужа подушкой

twitter.com/@inkazan

происшествия [ версия для печати ]

Астраханские следователи подозревают 28-летнюю женщину в убийстве собственного мужа. Перед инцидентом супружеская пара сильно поссорилась.

Девушка дождалась, пока мужчина заснет, и связала его руки, сообщает сайт управления СК по области. После этого она прижала подушку к лицу 32-летнего мужа и перекрыла ему возможность дышать.

Сейчас женщина содержится в СИЗО. У неё остались пятеро детей возрастом от 2 до 9 лет. Все они изъяты органами опеки.

Ранее News.ru сообщал про бытовой конфликт в Уфе. Мужчина застрелил жену и брата во время приступа ревности. Он застал уединившихся в комнате 44-летнюю супругу и 65-летнего родственника. Поняв, что супруга ему изменила, он схватил карабин и сначала расправился со своей возлюбленной, а потом застрелил и её любовника, бросившегося бежать. Оба потерпевших скончались на месте происшествия.


#убийство #астраханскаяобласть
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