Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в Магнитогорске

Состояние всех госпитализированных в больницы после взрыва в Магнитогорске оценивается как стабильное.
По данным пресс-службы регионального Минздрава, в настоящее время врачи не регистрировали новых обращений в связи с инцидентом.
Речь идёт о пострадавших, которые также находятся в медицинских учреждениях Челябинска и Москвы, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru, ранее МЧС озвучило предварительные данные о том, что среди оставшихся под завалами нет детей. Всего же в погибших числятся шестеро детей. Сейчас продолжаются поиски четверых погибших, 37 найдены.