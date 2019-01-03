Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в Магнитогорске

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Состояние всех госпитализированных в больницы после взрыва в Магнитогорске оценивается как стабильное.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, в настоящее время врачи не регистрировали новых обращений в связи с инцидентом.

Речь идёт о пострадавших, которые также находятся в медицинских учреждениях Челябинска и Москвы, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее МЧС озвучило предварительные данные о том, что среди оставшихся под завалами нет детей. Всего же в погибших числятся шестеро детей. Сейчас продолжаются поиски четверых погибших, 37 найдены.