USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,289 $   Brent53.30 $ Bitcoin3,892.41 $
МОСКВА-2°C10:48
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в Магнитогорске

vk.com/mchsgov

происшествия [ версия для печати ]

Состояние всех госпитализированных в больницы после взрыва в Магнитогорске оценивается как стабильное.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, в настоящее время врачи не регистрировали новых обращений в связи с инцидентом.

Речь идёт о пострадавших, которые также находятся в медицинских учреждениях Челябинска и Москвы, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее МЧС озвучило предварительные данные о том, что среди оставшихся под завалами нет детей. Всего же в погибших числятся шестеро детей. Сейчас продолжаются поиски четверых погибших, 37 найдены.


#ВЗРЫВ #Минздрав #магнитогорск #обрушение
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
происшествия
Опубликовано видео взрыва маршрутки в Магнитогорске


читайте также
происшествия 06:35, 3 января 2019
Издание: к магнитогорской трагедии причастны боевики ИГ
в мире 04:49, 3 января 2019
Иран соболезнует в связи с трагедией в Магнитогорске
происшествия 23:49, 2 января 2019
Выросло число погибших под завалами в Магнитогорске
Лента новостей
культура 10:47
Дроздов рассказал о своей госпитализации
в мире 10:43
Токио настаивает на своих условиях в переговорах с Москвой
происшествия 10:37
Почти две трети завалов в Магнитогорске разобраны
в мире 10:32
Украинцам понравился безвиз с Европой
происшествия 10:23
Мародёр орудовал на развалинах дома в Магнитогорске
Другие новости
происшествия 10:37
Почти две трети завалов в Магнитогорске разобраны
происшествия 10:23
Мародёр орудовал на развалинах дома в Магнитогорске
происшествия 10:16
МЧС допускает наличие неучтённых жертв трагедии
происшествия 09:59
Неизвестная напала с ножом на посетительницу кафе в Москве
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top