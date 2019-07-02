Главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова предупредила о риске возникновения эпидемии в Иркутской области после схода воды.
Риск заражения кишечными инфекциями и геморрагической лихорадкой сохранится в регионе примерно месяц. Жителям рекомендовано употреблять только кипячёную воду, не прикасаться к трупам животных и пройти вакцинацию от брюшного тифа, гепатита А и дизентерии, сообщают «
Как уже писал News.ru, свыше полусотни населённых пунктов в Иркутской области остаются под водой после массового затопления. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.