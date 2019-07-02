https://static.news.ru/photo/c2451d8c-9c85-11e9-a883-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexandr Knyazev/Russian Look

Главный внештатный специалист Минздрава Елена Малинникова предупредила о риске возникновения эпидемии в Иркутской области после схода воды.

Риск заражения кишечными инфекциями и геморрагической лихорадкой сохранится в регионе примерно месяц. Жителям рекомендовано употреблять только кипячёную воду, не прикасаться к трупам животных и пройти вакцинацию от брюшного тифа, гепатита А и дизентерии, сообщают « Известия ».

Как уже писал News.ru, свыше полусотни населённых пунктов в Иркутской области остаются под водой после массового затопления. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.