Минздрав оценил состояние младенца из Магнитогорска

Состояние ребёнка, который был спасён из-под завалов дома в Магнитогорске, оценивается как стабильное.
В пресс-службе Минздрава Челябинской области напомнили, что малыш находится под присмотром врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru, ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что угроза жизни выжившего под завалами младенца отсутствует. Мальчику сохранили головной мозг, восстановили гомеостаз и водный баланс. Выздоровление займёт длительное время.
С ним находится его мама, которую накануне навестили земляки. Гости принесли ей подарки и выразили слова поддержки.