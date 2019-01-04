Минздрав оценил состояние младенца из Магнитогорска

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Состояние ребёнка, который был спасён из-под завалов дома в Магнитогорске, оценивается как стабильное.

В пресс-службе Минздрава Челябинской области напомнили, что малыш находится под присмотром врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что угроза жизни выжившего под завалами младенца отсутствует. Мальчику сохранили головной мозг, восстановили гомеостаз и водный баланс. Выздоровление займёт длительное время.

С ним находится его мама, которую накануне навестили земляки. Гости принесли ей подарки и выразили слова поддержки.