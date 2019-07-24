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Антимонопольщики возбудили дело по признакам картеля и сговора с заказчиком на торгах по строительству объектов в Подмосковье. Его фигурантами являются ООО «НВБ Строй», ООО «СТК-3» и Министерство строительного комплекса Московской области.

Это дело инициировано ФАС и Московским областным УФАС совместно с правоохранительными органами. Сочетание картелей и сговоров с заказчиками является особо опасным явлением и потенциально создает риски кратного увеличения ущерба для...