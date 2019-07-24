Неразорвавшуюся мину времён Великой Отечественной войны нашли на обочине Киевского шоссе в новой Москве. Ликвидировать снаряд приехали сапёры.
Боеприпас обезврежен военными саперами, мина вывезена на полигон для утилизации, — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее News.ru писал, что сапёры обезвредили мину времён Великой Отечественной войны рядом с яхт-клубом на острове Сарпинский в Волгограде. 82-миллиметровый снаряд нельзя было транспортировать и специалисты ликвидировали его на безопасном расстоянии.