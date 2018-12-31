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Минтруд направил в Магнитогорск оперативную группу

Максим Топилин Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Максим Топилин

происшествия [ версия для печати ]

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин распорядился отправить в Магнитогорск оперативную группу от ведомства. Она будет координировать действия Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, органов соцзащиты и бюро медико-социальной экспертизы.

Группа должна контролировать оказание помощи пострадавшим при обрушении жилого дома, передаёт ТАСС.

По поручению Топилина, семьям погибших будет оказана всесторонняя помощь по получению страховой пенсии. Также ФСС примет меры по восстановлению утерянных документов людьми, которые имеют инвалидность.

Взрыв в жилом доме по проспекту Карла Маркса прогремел рано утром 31 декабря. Полностью обрушился подъезд с первого по десятый этажи. Повреждено 48 квартир, в которых проживали 120 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Взрыв бытового газа на втором этаже здания является основной версией следствия.

Ранее, как сообщал News.ru, в Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. Он осмотрел место ЧП, провёл заседание оперативного штаба и пообщался в больнице с пострадавшими.


#минтруд #магнитогорск #обрушение
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