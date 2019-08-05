https://static.news.ru/photo/b54b6dda-b7a0-11e9-b4e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mil.ru, CC BY 4.0/commons.wikimedia.org

Военные намерены перебросить в Ачинский район Красноярского края специальных роботов «Уран-14» для тушения пожара на складе боеприпасов.

В целях ликвидации возгорания склада военным ведомством перебрасываются два многофункциональных робототехнических комплекса пожаротушения «Уран-14», — сообщили ТАСС в Минобороны.

К переброске также готовятся два робототехнических комплекса пожаротушения МЧС РФ. Для мониторинга обстановки на место уже доставлены беспилотники. Они будут передавать информацию в штаб по ликвидации возгорания в режиме реального времени.

Как писал News.ru, Минобороны планировало расформировать склад боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края до 2022 года. По последним данным, в результате детонации снарядов на военном складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения, четверо солдат числятся пропавшими без вести, восемь человек пострадали, трое военных госпитализированы с осколочными ранениями. У двоих многочисленные переломы, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Также известно о госпитализации ребёнка.