https://static.news.ru/photo/0eaf3724-9d63-11e9-bf40-fa163e074e61_1024.jpg Цветы у подводной лодки-музея "К-21" в порту города, принесенные в память о 14 моряках-подводниках, погибших при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате в водах РФ 1 июля Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Минобороны не подтвердило информацию о взрыве газа на подводном аппарате, где погибли 14 человек. Так в военном ведомстве отреагировали на слухи о том, что Россия якобы уведомляла норвежское агентство по ядерной опасности о взрыве на подлодке.

Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось, — сообщил источник « Российской газеты ».

Трагедия в Баренцевом море произошла 1 июля. В результате пожара на секретной субмарине Минобороны погибли 14 человек, среди них два Героя России и 7 капитанов первого ранга.

Ранее были установлена имена троих погибших на глубоководном аппарате. Среди них — командир подлодки Денис Долонский. Также в числе жертв — Герой России Николай Филин и капитан 1 ранга Андрей Воскресенский, писал News.ru.