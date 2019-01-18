Минобороны не подтвердило спасение лётчика Су-34

https://news.ru/storage/news/e60047d129e62af644d36d39ddb20e4f/1643e265-ef85-4161-ad1f-979e950aed86_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Спасён только один штурман Су-34, столкнувшегося с другим истребителем на Дальнем Востоке. Информация об обнаружении второго пилота не подтвердилась, сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что состояние спасённого лётчика удовлетворительное, он «эвакуируется самолётом Ан-26 со специальными медицинскими модулями в город Хабаровск», передаёт ТАСС.

Поисково-спасательная операция продолжается: в ней задействованы самолёты Ту-142, Ан-12, Ан-30 и три вертолёта Ми-8, а также пять судов. Ещё шесть кораблей направляются в район поиска.

Столкновение самолётов, как писал News.ru, произошло во время лётно-тактических учений над акваторией Японского моря и Татарского пролива в Хабаровском крае. Они зацепили друг друга в воздухе. По предварительной версии, причиной авиаинцидента могла стать ошибка пилотирования.