USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,283 $   Brent61.71 $ Bitcoin3,629.77 $
МОСКВА1°C17:16
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Минобороны не подтвердило спасение лётчика Су-34

Булкин Сергей/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Спасён только один штурман Су-34, столкнувшегося с другим истребителем на Дальнем Востоке. Информация об обнаружении второго пилота не подтвердилась, сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что состояние спасённого лётчика удовлетворительное, он «эвакуируется самолётом Ан-26 со специальными медицинскими модулями в город Хабаровск», передаёт ТАСС.

Поисково-спасательная операция продолжается: в ней задействованы самолёты Ту-142, Ан-12, Ан-30 и три вертолёта Ми-8, а также пять судов. Ещё шесть кораблей направляются в район поиска.

Столкновение самолётов, как писал News.ru, произошло во время лётно-тактических учений над акваторией Японского моря и Татарского пролива в Хабаровском крае. Они зацепили друг друга в воздухе. По предварительной версии, причиной авиаинцидента могла стать ошибка пилотирования.


#минобороны #ДАЛЬНИЙВОСТОК #авиакатастрофы
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске

читайте также
происшествия 14:28, 18 января 2019
Поиски пилотов столкнувшихся Су-34 продолжатся ночью
происшествия 12:22, 18 января 2019
Эвакуирован второй пилот разбившегося Су-34
происшествия 11:58, 18 января 2019
Причиной столкновения двух Су-34 считают ошибку пилотов
Лента новостей
общество 17:10
ИГ решает свои проблемы заявлениями о Магнитогорске
общество 16:59
Депутат Свинцов предложил перестроить алкомаркеты
происшествия 16:57
Клиника назвала причину «взорвавшейся» груди клиентки
экономика 16:52
Депутат: «Газпром» не мог посчитать долг Чечни за газ
происшествия 16:50
Автомобиль повис на проводе в Пятигорске
Другие новости
происшествия 16:57
Клиника назвала причину «взорвавшейся» груди клиентки
происшествия 16:50
Автомобиль повис на проводе в Пятигорске
происшествия 16:21
Неизвестные до смерти забили ветерана ВОВ на Ставрополье
происшествия 15:48
Взрыв произошёл на газопроводе в Ленобласти
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top