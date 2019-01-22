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Минобороны назвало новую версию крушения Ту-22М3

Сергей Булкин/News.ru

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Техническая неисправность бомбардировщика Ту-22М3 могла стать причиной крушения в Мурманской области. 

Министерство обороны Российской Федерации рассматривает несколько версий, в том числе и влияние сильного снегопада со шквальным ветром, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства. 

В комиссию по расследованию причин катастрофы бомбардировщика привлечены специалисты Казанского авиационного завода (КАЗ) имени Горбунова, которые будут разбираться в истинных причинах крушения. До выяснения полёты Ту-22М3 прекращены. 

Самолёт был произведён 33 года назад, в ближайшее время он должен был пройти модернизацию.

Сверхзвуковой бомбардировщик потерпел крушение после выполнения планового учебно-тренировочного полёта при заходе на посадку. В результате погибли три человека, ещё один член экипажа находится в больнице. Военный самолёт был без боекомплекта, писал News.ru.


#ЧП #крушение #мурманскаяобласть
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