Минобороны назвало новую версию крушения Ту-22М3

https://news.ru/storage/news/8bac556f26ebb5cf0f0adfd2f8ba06e8/f9aa1a6a-b72f-41d5-af15-d5cab1e32313_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Техническая неисправность бомбардировщика Ту-22М3 могла стать причиной крушения в Мурманской области.

Министерство обороны Российской Федерации рассматривает несколько версий, в том числе и влияние сильного снегопада со шквальным ветром, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

В комиссию по расследованию причин катастрофы бомбардировщика привлечены специалисты Казанского авиационного завода (КАЗ) имени Горбунова, которые будут разбираться в истинных причинах крушения. До выяснения полёты Ту-22М3 прекращены.

Самолёт был произведён 33 года назад, в ближайшее время он должен был пройти модернизацию.

Сверхзвуковой бомбардировщик потерпел крушение после выполнения планового учебно-тренировочного полёта при заходе на посадку. В результате погибли три человека, ещё один член экипажа находится в больнице. Военный самолёт был без боекомплекта, писал News.ru.