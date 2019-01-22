Минобороны назвало новую версию крушения Ту-22М3

Техническая неисправность бомбардировщика Ту-22М3 могла стать причиной крушения в Мурманской области.
Министерство обороны Российской Федерации рассматривает несколько версий, в том числе и влияние сильного снегопада со шквальным ветром, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.
В комиссию по расследованию причин катастрофы бомбардировщика привлечены специалисты Казанского авиационного завода (КАЗ) имени Горбунова, которые будут разбираться в истинных причинах крушения. До выяснения полёты Ту-22М3 прекращены.
Самолёт был произведён 33 года назад, в ближайшее время он должен был пройти модернизацию.
Сверхзвуковой бомбардировщик потерпел крушение после выполнения планового учебно-тренировочного полёта при заходе на посадку. В результате погибли три человека, ещё один член экипажа находится в больнице. Военный самолёт был без боекомплекта, писал News.ru.