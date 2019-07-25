https://static.news.ru/photo/6ad867b2-af71-11e9-8883-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Азербайджан временно приостановил учебно-тренировочные полёты всех авиационных средств из-за крушения самолёта МиГ-29 ВВС республики. Об этом сообщил глава пресс-службы Министерства обороны Вагиф Даргяхлы.

До выяснения причин крушения МиГ-29 временно приостановлены все полеты авиационных средств ВВС Азербайджана, — сказал он.

При этом Даргяхлы пояснил, что несение боевого дежурства осуществляется в плановом порядке, передаёт ТАСС .

Упавший МиГ-29 и пилот до сих пор не обнаружены. По факту крушения военная прокуратура республики возбудила уголовное дело по статье 342.2 (халатное отношение к службе).

Как ранее писал News.ru МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в море во время тренировочного полёта 24 июля.