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«Минировавшего» школу подростка задержали

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка, который пять раз за месяц заявлял о минировании школы в Новой Москве, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по столице Юрий Титов.

По его словам, операцию по задержанию провёл центр по противодействию экстремизму УВД ТиНАО.

Титов рассказал, что инцидент произошёл в поселении Клёновское. При каждом сообщении в учебное учреждение приезжали кинологи и следственно-оперативная группа, а также проводилась эвакуация.

«При проведении проверочных мероприятий информация о минировании ни по одному из сообщений не подтвердилась», — отметил начальник пресс-службы.

Он уточнил, что по факту произошедшего возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В свою очередь школьник полностью признал свою вину. На данный момент правоохранители выясняют, почему он совершал ложные звонки.

Ранее News.ru писал, что двое пожилых жителей Санкт-Петербурга задержаны за так называемый телефонный терроризм. Мужчина угрожал по телефону взорвать жилой дом, а женщина — компанию сотовой связи. «Подрывником» дома оказался 66-летний пенсионер. Он позвонил в полицию и сообщил, что «намерен из личных побуждений всё взорвать».


#новаямосква #МИНИРОВАНИЕ #подростки #школы #звонки
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