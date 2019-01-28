«Минировавшего» школу подростка задержали

https://news.ru/storage/news/59c7b771143b19e40c2fbeddd15acc68/342b8ac2-6ed3-4338-be37-dc37d79924f6_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подростка, который пять раз за месяц заявлял о минировании школы в Новой Москве, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по столице Юрий Титов.

По его словам, операцию по задержанию провёл центр по противодействию экстремизму УВД ТиНАО.

Титов рассказал, что инцидент произошёл в поселении Клёновское. При каждом сообщении в учебное учреждение приезжали кинологи и следственно-оперативная группа, а также проводилась эвакуация.

«При проведении проверочных мероприятий информация о минировании ни по одному из сообщений не подтвердилась», — отметил начальник пресс-службы.

Он уточнил, что по факту произошедшего возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

В свою очередь школьник полностью признал свою вину. На данный момент правоохранители выясняют, почему он совершал ложные звонки.

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