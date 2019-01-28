Сообщения о минированиях проверили в Красноярском крае

https://news.ru/storage/news/a344e1c7f83cec6d734b7a523bfc84f0/19625d41-6223-4207-b141-f1135394796a_850.jpg АГН «Москва»

Несколько десятков анонимных сообщений о минировании поступили в административные учреждения Красноярского края. По итогам проверок все они оказались ложными.

По данным пресс-службы правительства региона, всего зафиксировано 45 заявлений об угрозе взрыва.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что организации получали сообщения на электронную почту. Они отправлялись с иностранных серверов, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru сообщал о задержании подростка, «заминировавшего» школу в Новой Москве. Нарушителем оказался 15-летний молодой человек, успевший пять раз «отличиться» ложными сообщениями о взрывных устройствах.