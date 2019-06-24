Устранение причин аварии и восстановление электроснабжения обесточенных накануне районов Симферополя не прекращается ни на минуту, и к вечеру всё должно начать работать.
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Энергетики планируют восстановить электроснабжение в Симферополе в 20:00, без света остаются 70 тысяч человек, — отчитались в ведомстве.
Ранее стало известно, что причиной обесточивания части Симферополя стал ветер, из-за которого отключились две высоковольтные линии. Также под удар попали две подстанции: «Северная» и «Завокзальная», писал News.ru.