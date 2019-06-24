https://static.news.ru/photo/249a3ba0-9689-11e9-a371-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Устранение причин аварии и восстановление электроснабжения обесточенных накануне районов Симферополя не прекращается ни на минуту, и к вечеру всё должно начать работать.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минэнерго России.

Энергетики планируют восстановить электроснабжение в Симферополе в 20:00, без света остаются 70 тысяч человек, — отчитались в ведомстве.

Ранее стало известно, что причиной обесточивания части Симферополя стал ветер, из-за которого отключились две высоковольтные линии. Также под удар попали две подстанции: «Северная» и «Завокзальная», писал News.ru.