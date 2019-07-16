https://static.news.ru/photo/406e179a-a857-11e9-a6ff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zhang Naijie/Xinhua/Global Look Press

Около 5,2 миллиона человек оказались в зоне затопления в индийском штате Ассам.

Муссонные ливни, захватившие регион, привели к выходу из берегов 11 рек, в том числе одной из самых крупных — Брахмапутры. Паводок затопил более 4600 деревень, сообщает NDTV .

Лагеря временного проживания приняли более 150 тысяч человек. В настоящий момент сообщается о 20 погибших.

Как уже писал News.ru, режим ЧС введён в Туве из-за угрозы подтопления. ГУ МЧС сообщает, что сильные ливни привели к повышению уровня воды в реках.