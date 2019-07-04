https://static.news.ru/photo/5cac0c28-9ede-11e9-a286-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jerome Gilles/ZUMAPRESS.com

Угольный магнат Крис Клайн и ещё шестеро летевших с ним человек погибли при падении вертолёта в Атлантику неподалёку от острова Гранд-Кей.

Идентифицировать пока удалось только Клайна, но, вероятно, с ним находилась и его дочь. Причины катастрофы, произошедшей сразу после взлёта, устанавливаются, сообщает BNO News .

Состояние магната, погибшего в канун своего 62-летия, Forbes оценивает в $1,8 млрд.

Как писал News.ru ранее, в американском городе Даллас при крушении небольшого двухмоторного самолёта погибли десять человек.