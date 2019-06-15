https://static.news.ru/photo/c44a6164-8f56-11e9-b3d7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Микроавтобус с российскими туристами попал в аварию в турецкой Анталье. В ДТП пострадали семь граждан РФ и Узбекистана, находившихся в салоне.

Транспорт, перевозивший людей, столкнулся со встречной машиной. Всего в инциденте травмы получили 11 человек, передаёт телеканал Habertürk . Раненые находятся в лечебном учреждении, некоторые — в тяжёлом состоянии.

По данным российского генерального консульства, двоим россиянам была оказана медицинская помощь, после чего их выписали.

Ранее News.ru сообщал, что один гражданин пострадал в ДТП с грузовым автомобилем в Ленинградской области. Он получил лёгкие повреждения. Машина врезалась в остановку общественного транспорта после столкновения с автобусом.