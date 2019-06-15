Микроавтобус с российскими туристами попал в аварию в турецкой Анталье. В ДТП пострадали семь граждан РФ и Узбекистана, находившихся в салоне.
Транспорт, перевозивший людей, столкнулся со встречной машиной. Всего в инциденте травмы получили 11 человек, передаёт телеканал
По данным российского генерального консульства, двоим россиянам была оказана медицинская помощь, после чего их выписали.
Ранее News.ru сообщал, что один гражданин пострадал в ДТП с грузовым автомобилем в Ленинградской области. Он получил лёгкие повреждения. Машина врезалась в остановку общественного транспорта после столкновения с автобусом.