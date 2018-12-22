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Мигранты с ножами и прутьями захватили судно в устье Темзы

Christian Charisius/dpa/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Четверо мигрантов из Африки захватили контейнеровоз итальянской компании Grimaldi Lines в устье Темзы. На освобождение судна Grandе Tema был брошен спецназ ВМС Великобритании.

Вооружённые только железными прутьями и ножами мигранты быстро сдались. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает издание Sun.

Около 25 спецназовцев особой лодочной службы SBS провели операцию по освобождению контейнеровоза неподалеку от графств Эссекс и Кент, где остановилось судно. В ходе неё никто из экипажа не пострадал.

Судно Grandе Tema вышло из порта в Нигерии и по пути к Британии совершило три остановки на западном берегу Африки. Вероятно, в одном из этих трёх портов мигранты и попали на борт.

Ранее News.ru сообщал, что формирование хуситов «Ансар Аллах» захватило десять торговых судов и нефтяных танкеров в Йемене. Мятежники провели захват в порту города Ходейда.


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