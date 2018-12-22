Мигранты с ножами и прутьями захватили судно в устье Темзы

https://news.ru/storage/news/ba2544b3e2435834c2c4fe9b6bc85e03/e71839bc-cedb-4d22-8242-24e3a141fab7_850.jpg Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Четверо мигрантов из Африки захватили контейнеровоз итальянской компании Grimaldi Lines в устье Темзы. На освобождение судна Grandе Tema был брошен спецназ ВМС Великобритании.

Вооружённые только железными прутьями и ножами мигранты быстро сдались. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает издание Sun.

Около 25 спецназовцев особой лодочной службы SBS провели операцию по освобождению контейнеровоза неподалеку от графств Эссекс и Кент, где остановилось судно. В ходе неё никто из экипажа не пострадал.

Судно Grandе Tema вышло из порта в Нигерии и по пути к Британии совершило три остановки на западном берегу Африки. Вероятно, в одном из этих трёх портов мигранты и попали на борт.

Ранее News.ru сообщал, что формирование хуситов «Ансар Аллах» захватило десять торговых судов и нефтяных танкеров в Йемене. Мятежники провели захват в порту города Ходейда.