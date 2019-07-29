Этна Фото: Dario De Luca/Ropi/Global Look Press

Министерство иностранных дел России сообщило о жёлтом уровне опасности, введённом на Сицилии из-за пробуждения вулкана Этна. Предупреждение в Twitter распространил Ситуационно-кризисный центр внешнеполитического ведомства.

На острове Сицилия зафиксирована повышенная активность вулкана Этна, объявлен жёлтый уровень опасности. Возможны ограничения движения транспорта и изменения в работе аэропортов, — говорится в сообщении дипведомства.

Ранее News.ru писал, что один человек погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи. ЧП произошло 3 июля. О гражданстве погибшего не сообщается.

News.ru в соцсетях