https://static.news.ru/photo/c0be1ac2-b20b-11e9-b254-fa163e074e61_660.jpg Этна Фото: Dario De Luca/Ropi/Global Look Press

Министерство иностранных дел России сообщило о жёлтом уровне опасности, введённом на Сицилии из-за пробуждения вулкана Этна. Предупреждение в Twitter распространил Ситуационно-кризисный центр внешнеполитического ведомства.

На острове Сицилия зафиксирована повышенная активность вулкана Этна, объявлен жёлтый уровень опасности. Возможны ограничения движения транспорта и изменения в работе аэропортов, — говорится в сообщении дипведомства.

#Италия на о. #Сицилия зафиксирована повышенная активность вулкана Этна; объявлен «желтый» уровень опасности; возможны ограничения движения транспорта и изменения в работе аэропортов pic.twitter.com/mLgQuKBCQy — МИД России ДСКЦ (@MID_travel) 29 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал, что один человек погиб при извержении вулкана на итальянском острове Стромболи. ЧП произошло 3 июля. О гражданстве погибшего не сообщается.