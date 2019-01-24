Международная группа приступит к «делу Хашогги»

https://news.ru/storage/news/23c1191bbfa4dc1d94e93ad9a2069620/7d492e53-a88d-4323-82b9-de67c85d05e0_850.jpg Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Независимое международное расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги возглавит специальная докладчица ООН по внесудебным казням Агне Калламар. Она на следующей неделе отправится в Турцию, где приступит к работе.

«Мои выводы и рекомендации будут представлены Совету ООН по правам человека на сессии в июне 2019 года», — заявила Калламар агентству Reuters.

По ее словам, визит в Турцию продлится с 28 января по 3 февраля. Калламар оценит меры, принятые правительствами в ответ на убийство журналиста, а также изучит «природу и степень ответственности стран и отдельных лиц за это убийство».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты не перестанут требовать от наследного принца Саудовской Аравии привлечь к ответственности всех виновных в убийстве Хашогги, писал News.ru.