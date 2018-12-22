Подозрительный предмет найден в метро Москвы

Сотрудники полиции обнаружили подозрительный предмет в вестибюле станции метро «Южная» в Москве. В настоящее время на месте работают правоохранители и пожарные.
Полицейские не стали эвакуировать станцию — она работает в штатном режиме. На «Южную» следует бригада кинологов.
Информация уточняется.
Ранее News.ru писал, что пассажирский состав метрополитена французского Марселя сошёл с рельсов. По предварительной информации, авария произошла из-за поломки контактной сети. Последствия ЧП ликвидируют 40 сотрудников спасательной службы. В результате происшествия ранения получили 14 человек.