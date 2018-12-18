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Одурманенного москвича с героином поймали в метро

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Пассажира в явном наркотическом дурмане задержали в столичном метро. Инцидент произошёл на станции «Дмитровская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Житель Москвы при этом был не с пустыми руками: с собой он вёз почти сотню свёртков с героином.

В туго набитом целлофановом пакете было больше 250 граммов вещества.

Однако, по словам пассажира, никакого преступного умысла у него не было, а героин он «нашёл» и «ехал в полицию», чтобы сдать наркотик, сообщает РИА Новости.

Впрочем, мужчина признал, что не удержался от соблазна и сам попробовал находку. Но заверил, что раскаивается, и пообещал больше так не делать.

Ранее, как сообщал News.ru, одного из пассажиров метро оштрафовали на 20 тысяч рублей. Он попытался пройти на станцию без досмотра багажа.


#метро #наркотики
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