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Метель стала причиной закрытия сообщения с Норильском

Denis Kogevnikov/Global Look Press

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ГИБДД для безопасности жителей заполярного Норильска в Красноярском крае закрыло из-за метели автодорогу Норильск — Алыкель для всех видов транспорта, сообщили в администрации города.

Автострада «полностью закрыта для движения всего транспорта без исключения» 18 января с 3:00 по местному времени (17 января с 23:00 мск) в связи с неудовлетворительными погодными условиями. Доставка рабочих смен на Надеждинский металлургический завод осуществляется автобусами повышенной проходимости. Дорожная обстановка в городе удовлетворительная, передаёт РИА Новости.

Авиапассажиров в аэропорт будут также возить автобусы. Чтобы вовремя реагировать на изменение обстановки, сотрудники ГИБДД каждый час проверяют трассу.

Синоптики обещали норильчанам 18 ноября сильный снег, южный ветер с порывами до 20 м/с, а в горной местности — до 30 м/с.

Как писал News.ru, 13 января из-за снегопада в Норильске закрыли аэропорт и дорогу к нему. Наряд ДПС дежурил на выезде из города, несколько бригад коммунальных служб расчищали полотно от снега.


#погода #Красноярскийкрай #норильск #метель
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