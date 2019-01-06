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Месторождение нефти в ХМАО потушили

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Пожарные потушили возгорание производственной площадки узла подготовки нефти на Приобском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщили в пресс-службе окружного МЧС.

«Пожар полностью ликвидирован в 6:18 мск», — цитирует сообщение ТАСС.

На месте ЧП работали 76 специалистов МЧС. В ведомстве отметили, что ЧП произошло в печи выпаривания воды седьмого цеха подготовки и перекачки нефти.

Как писал News.ru, пожар на Приобском нефтяном месторождении достигал площади 300 кв. м. Ему был присвоен повышенный номер сложности, с места происшествия эвакуировали 16 нефтяников.


#нефть #пожар #мчс #ликвидация #месторождение #хмао
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